DAX fester -- US-Börsen uneins -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Gold im Fokus
ASML wird wohl Hauptaktionär bei KI-Startup Mistral AI - Aktie steigt deutlich
Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag fester

08.09.25 16:10 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag fester

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 31,83 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 31,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 32,07 USD. Bei 31,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 269.719 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 32,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei einem Wert von 15,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 111,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 24.06.2025. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Nachrichten zu Carnival Corp & plc paired

Analysen zu Carnival Corp & plc paired

DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
20.12.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
21.12.2017Carnival Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Carnival NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
23.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
18.03.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
10.12.2008Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)

