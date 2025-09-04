Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 31,83 USD.

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 31,83 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 32,07 USD. Bei 31,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 269.719 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 32,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Bei einem Wert von 15,08 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 111,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Carnival am 24.06.2025. Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Carnival noch ein Gewinn pro Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

