Aktie im Fokus

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival schiebt sich am Nachmittag vor

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 28,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
25,00 EUR 0,74 EUR 3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Carnival-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 28,79 USD zu. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,86 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 391.018 Carnival-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD an. Gewinne von 13,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 90,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carnival-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Carnival gewährte am 29.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Carnival einen Umsatz von 7,90 Mrd. USD eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 2,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

