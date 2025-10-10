Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival steigt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 28,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 28,66 USD. Im Tageshoch stieg die Carnival-Aktie bis auf 28,78 USD. Bei 28,43 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 313.237 Carnival-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,80 USD. Dieser Kurs wurde am 12.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 47,38 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,14 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe