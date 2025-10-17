DAX23.894 -1,6%Est505.622 -0,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.538 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Aktienkurs im Fokus

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

17.10.25 16:08 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 28,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
23,99 EUR -0,09 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,15 USD nach. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 27,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 480.765 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 32,80 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 46,43 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 7,90 Mrd. USD umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

