Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 28,15 USD.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,15 USD nach. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 27,72 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 480.765 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 32,80 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 16,50 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carnival-Aktie mit einem Verlust von 46,43 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Carnival-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 7,90 Mrd. USD umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,14 USD fest.

