Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Freitagnachmittag mit Verlusten

13.06.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 4,5 Prozent auf 22,51 USD ab.

Die Carnival-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 22,51 USD. Die Carnival-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,26 USD ab. Bei 22,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 960.348 Carnival-Aktien umgesetzt. Bei 28,72 USD markierte der Titel am 01.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 27,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 38,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 21.03.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,17 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,81 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 5,41 Mrd. USD umgesetzt. Am 19.06.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus

