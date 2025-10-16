Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,77 USD ab.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,77 USD nach. Bei 28,77 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 214.683 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 13,99 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 15,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,58 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.09.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

