DAX24.273 +0,4%Est505.649 +0,8%MSCI World4.313 +0,2%Top 10 Crypto15,06 -1,1%Nas22.719 +0,2%Bitcoin94.260 -0,8%Euro1,1666 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

16.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 28,77 USD ab.

Carnival Corp & plc paired
24,90 EUR -0,15 EUR -0,60%
Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 28,77 USD nach. Bei 28,77 USD markierte die Carnival-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 28,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 214.683 Carnival-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 13,99 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 15,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,58 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.09.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,33 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe

Analysen zu Carnival Corp & plc paired

DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
19.06.2018Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.03.2018Carnival OverweightBarclays Capital
20.12.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.03.2017Carnival BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.06.2019Carnival Peer PerformWolfe Research
21.06.2019Carnival Equal WeightBarclays Capital
26.12.2018Carnival AccumulateStandpoint Research
21.12.2017Carnival Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Carnival NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
29.10.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
23.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.09.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
18.03.2009Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)
10.12.2008Carnival sellSociété Générale Group S.A. (SG)

