Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 26,03 USD.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 26,03 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 26,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 248.891 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 32,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,99 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 42,07 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carnival am 29.09.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,33 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,25 Prozent auf 8,15 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,15 USD je Carnival-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe