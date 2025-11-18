Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival legt am Nachmittag zu

Carnival im Fokus

Die Aktie von Carnival zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carnival-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 25,62 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 25,62 USD. Im Tageshoch stieg die Carnival-Aktie bis auf 25,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,50 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399.988 Stück gehandelt.

Am 12.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (15,08 USD). Mit Abgaben von 41,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Carnival 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden. Carnival hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 2,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

