Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Carnival hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 26,01 USD zeigte sich die Carnival-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Carnival-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 26,01 USD. Die Carnival-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,06 USD an. Im Tief verlor die Carnival-Aktie bis auf 25,83 USD. Mit einem Wert von 25,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 215.083 Carnival-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 32,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 20,69 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carnival am 29.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 USD. Im Vorjahresviertel hatte Carnival 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

