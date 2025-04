Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Blick auf Carnival-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt ging es für das Carnival-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 19,42 USD.

Am 01.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,72 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 32,38 Prozent niedriger. Bei 13,78 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Carnival gewährte am 21.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,17 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,41 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Carnival wird am 19.06.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Carnival-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,86 USD je Aktie.

