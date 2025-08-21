DAX24.006 -0,6%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.487 +0,2%Nas21.571 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,86 +0,9%Gold3.384 -0,3%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag nordwärts

27.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Carnival zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 32,26 USD nach oben.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,26 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Carnival-Aktie bei 32,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 586.429 Carnival-Aktien.

Am 27.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 0,09 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 24.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carnival 0,07 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,33 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Carnival-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,00 USD fest.

Redaktion finanzen.net

