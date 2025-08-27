Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,70 USD zu.

Das Papier von Carnival konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 32,70 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 32,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 340.471 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,77 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 0,20 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 15,08 USD. Abschläge von 53,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Carnival im Jahr 2025 2,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

