Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Montagmittag schwächer

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 0,701 EUR ab.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte um 11:42 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 0,701 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bisher bei 0,700 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,706 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 60.330 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Bei 1,818 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 159,344 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,323 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 53,923 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Cavendish Hydrogen-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

Am 13.11.2025 äußerte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,01 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -2,78 NOK vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 48,37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 106,54 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie in den Büchern stehen.

