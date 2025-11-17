DAX23.585 -1,2%Est505.643 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.786 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Aktie im Fokus

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Einbußen

17.11.25 16:08 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 0,701 EUR abwärts.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:07 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 0,701 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,700 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,706 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 62.940 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 13.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,818 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 159,344 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 117,028 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 NOK ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,01 NOK. Ein Jahr zuvor waren -2,78 NOK je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 48,37 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 54,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 106,54 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Analysten gehen davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

