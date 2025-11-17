Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Vormittag mit KursVerlusten

Cavendish Hydrogen im Fokus

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 0,700 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Cavendish Hydrogen-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 0,700 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie sank bis auf 0,700 EUR. Bei 0,706 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 34.549 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 61,496 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cavendish Hydrogen-Aktie derzeit noch 53,857 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Cavendish Hydrogen seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -2,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,37 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 54,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,54 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Cavendish Hydrogen Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

