Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen steigt am Mittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Cavendish Hydrogen-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 0,708 EUR zu.

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 11:51 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 0,708 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie legte bis auf 0,732 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,710 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 5.466 Stück.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 156,780 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,323 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,379 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Cavendish Hydrogen-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Am 13.11.2025 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -2,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48,37 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 106,54 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 26.02.2026 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,730 EUR je Aktie in den Cavendish Hydrogen-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen