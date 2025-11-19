DAX23.230 +0,2%Est505.559 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.559 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,45 -2,1%Gold4.078 +0,2%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street uneins -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Vermögenswirksame Leistungen: Dieses Geld-Geschenk bringt Ihnen bis zu 425.000 Euro
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Fokus auf Aktienkurs

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Mittwochnachmittag zu

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 0,738 EUR zu.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 0,738 EUR zu. In der Spitze legte die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,738 EUR zu. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,714 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 14.701 Stück.

Am 13.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,818 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 59,406 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Der derzeitige Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie liegt somit 128,483 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Cavendish Hydrogen-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 NOK. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Cavendish Hydrogen 48,37 Mio. NOK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

2025 dürfte Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

