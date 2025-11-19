DAX23.237 +0,2%Est505.538 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.015 -1,4%Euro1,1582 ±0,0%Öl63,95 -1,3%Gold4.116 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX auf Richtungssuche -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- TKMS, Fraport, DroneShield, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Fokus auf Aktienkurs

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochmittag fester

19.11.25 12:04 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittwochmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 0,738 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,71 EUR -0,00 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:00 Uhr wies die Cavendish Hydrogen-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 0,738 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie sogar auf 0,738 EUR. Bei 0,714 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cavendish Hydrogen-Aktien beläuft sich auf 2.581 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 146,341 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,323 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 128,483 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Cavendish Hydrogen-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 13.11.2025 äußerte sich Cavendish Hydrogen zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,01 NOK. Ein Jahr zuvor waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 38,11 Prozent auf 48,37 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cavendish Hydrogen 78,15 Mio. NOK umgesetzt.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Cavendish Hydrogen veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

DatumMeistgelesen
Wer­bung