Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Zuletzt ging es für das Cavendish Hydrogen-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 0,738 EUR.

Um 16:05 Uhr wies die Cavendish Hydrogen-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 0,738 EUR nach oben. Die Cavendish Hydrogen-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,738 EUR. Mit einem Wert von 0,710 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 12.011 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,818 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 146,341 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cavendish Hydrogen-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 128,483 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Cavendish Hydrogen-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Am 13.11.2025 lud Cavendish Hydrogen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -2,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 54,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 106,54 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen