Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 0,690 EUR.

Die Aktie verlor um 09:19 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,690 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,682 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,683 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 17.346 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 163,478 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,323 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie 53,188 Prozent sinken.

Für Cavendish Hydrogen-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,01 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -2,78 NOK vermeldet. Mit einem Umsatz von 48,37 Mio. NOK, gegenüber 106,54 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54,60 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 -0,730 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen