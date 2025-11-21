Cavendish Hydrogen Aktie News: Anleger schicken Cavendish Hydrogen am Mittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 0,684 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:34 Uhr um 2,3 Prozent auf 0,684 EUR ab. Die Cavendish Hydrogen-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,677 EUR ab. Bei 0,683 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.703 Cavendish Hydrogen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,818 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,789 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,323 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 111,765 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cavendish Hydrogen-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,01 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,78 NOK erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cavendish Hydrogen in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 48,37 Mio. NOK im Vergleich zu 106,54 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR einfahren.

