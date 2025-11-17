DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +0,7%Nas22.855 -0,2%Bitcoin80.358 -1,2%Euro1,1593 -0,3%Öl64,35 +0,1%Gold4.075 -0,1%
CDA-Chef über Union: Hühnerhaufen hat mehr Orientierung

17.11.25 17:56 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke, zeigt sich verärgert über das Themenmanagement der Union und ihrer Führung. "Jeder, der es gut mit der Union und dieser Regierung meint, ist jede Woche aufs Neue erstaunt und entsetzt über die Fettnapfquote", sagte Radtke der "Süddeutschen Zeitung".

Er zählte auf: Erst die Debatte um das Stadtbild - die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ausgelöst worden war -, dann die Überlegung des Drogenbeauftragten der Regierung, Hendrik Streeck (CDU), sehr alten Menschen keine besonders teuren Medikamente mehr zu verschreiben, und schließlich die Frage des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU), wann man endlich wieder russisches Gas kaufen könne. Und das, "während in der Ukraine jeden Tag Zivilisten durch Putins Raketen sterben", beklagte Radtke. "Aktuell wirkt jeder Hühnerhaufen im Vergleich wie ein strukturiertes Gebilde mit klarem Kompass."

Die Strategie der Partei erscheine als "Freestyle", "wo jeder einfach mal irgendwas raushaut". Radtke mahnte: "Wir haben noch zehn Monate bis zu den Landtagswahlen im Osten. Ist die Stimmung im Bund bis dahin nicht eine andere, dann werden wir in einem anderen Land leben." Danach müsse jeder Einzelne handeln./lfö/DP/men