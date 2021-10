Volkswagen: "Gewinnwarnung in Wolfsburg"

€uro am Sonntag

Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen ging im dritten Quartal um zwölf Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zurück und damit stärker als erwartet. Wegen der Engpässe sollen die Auslieferungen in diesem Jahr nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen, teilte VW mit. Bisher sollte der Absatz spürbar über dem Vorjahr liegen. Die VW-Aktie lag am Donnerstag mit minus drei Prozent am DAX-Ende. Die nach den Rekordzahlen im Sommer angehobene Renditeprognose für 2021 von sechs bis 7,5 Prozent bekräftigte VW dennoch. Der Konzern­umsatz werde deutlich über Vorjahr liegen.

"Gewinnwarnung in Wolfsburg!", kommentierte Autoanalyst Frank Schwope die Zahlen. Der Auslieferungseinbruch sei "alarmierend". Gleichzeitig bekräftigte er aber seine Kaufempfehlung für die VW-Aktie. Die Corona-Pandemie bleibe eine Herausforderung für Autobauer und erschwere die Planung. Immerhin hat sich VW mit der Quartalsbilanz noch vergleichsweise gut etwa im Vergleich zu Ford und GM geschlagen.

