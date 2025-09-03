Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 41,30 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 41,30 USD. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,05 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 41,63 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 310.033 Stück gehandelt.
Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 61,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.09.2025 bei 41,05 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 0,61 Prozent sinken.
Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,06 Mrd. USD gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
