DAX24.431 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.348 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.879 +0,4%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1713 -0,1%Öl65,16 +1,2%Gold3.957 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J BASF BASF11 NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Underweight
18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter! 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Aktie im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill büßt am Nachmittag ein

06.10.25 16:10 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 41,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
35,67 EUR 0,30 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 41,26 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 41,79 USD. Zuletzt wechselten 340.514 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 38,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chipotle Mexican Grill Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen