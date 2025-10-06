Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill büßt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 41,26 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 41,26 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 41,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 41,79 USD. Zuletzt wechselten 340.514 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 38,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Aktie aus.

