Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill schiebt sich am Montagabend vor
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,98 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 41,98 USD zu. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,02 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.326.522 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 58,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 8,73 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
