DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.368 -2,0%Bitcoin87.868 -5,0%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurs der Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend zu

04.11.25 20:23 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 31,87 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
27,66 EUR 0,42 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 31,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,06 USD. Bei 31,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 2.191.643 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,04 USD am 31.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,28 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In eigener Sache

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Chipotle Mexican Grill

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Chipotle Mexican Grill

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Chipotle Mexican Grill Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen