Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Dienstagabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 31,87 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 31,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,06 USD. Bei 31,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 2.191.643 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,04 USD am 31.10.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 USD gegenüber 0,28 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,00 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 10.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Aktie aus.

