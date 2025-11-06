Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 30,76 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 30,76 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 30,49 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 31,56 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.954.255 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 116,97 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 30,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,28 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 3,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 2,79 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,16 USD je Aktie.
