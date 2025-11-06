Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag in Rot

Aktie im Blick

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 31,23 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 31,23 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,56 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 499.428 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 113,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,04 USD am 31.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.10.2025 äußerte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,00 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,16 USD fest.

