Blick auf Aktienkurs

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

08.09.25 16:10 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 39,81 USD abwärts.

Chipotle Mexican Grill Inc.
Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 39,81 USD. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,69 USD ein. Bei 40,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 577.288 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,73 USD) erklomm das Papier am 13.12.2024. 67,62 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 39,69 USD erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 0,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,97 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.net

