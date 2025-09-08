Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 39,01 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 39,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 39,06 USD. Bei 38,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.329.737 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,73 USD) erklomm das Papier am 13.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 71,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 1,78 Prozent Luft nach unten.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,97 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

