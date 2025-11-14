Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Freitagabend gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 31,43 USD.

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 20:08 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,57 USD zu. Bei 31,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.390.526 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 112,35 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.11.2025 auf bis zu 29,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 5,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach 0,28 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,00 Mrd. USD im Vergleich zu 2,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

