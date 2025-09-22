DAX23.678 +0,3%ESt505.473 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.330 +0,1%Nas22.567 ±-0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,61 +1,2%Gold3.755 -0,3%
Chipotle Mexican Grill im Fokus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit roten Vorzeichen

24.09.25 16:09 Uhr

24.09.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 39,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
33,37 EUR -0,77 EUR -2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 39,37 USD ab. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,36 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 39,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 391.435 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Mit einem Zuwachs von 69,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD. Abschläge von 2,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

