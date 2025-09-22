DAX23.667 +0,2%ESt505.465 -0,1%Top 10 Crypto15,64 +2,6%Dow46.131 -0,4%Nas22.496 -0,4%Bitcoin96.920 +2,2%Euro1,1737 -0,7%Öl69,15 +2,0%Gold3.720 -1,2%
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend mit Kursabschlägen

24.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 39,21 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,2 Prozent auf 39,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.219.316 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 70,19 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,31 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 2,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 23.07.2025 äußerte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umsetzen können.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,21 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.net

