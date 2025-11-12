DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.363 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit kräftigen Verlusten

12.11.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 11,1 Prozent auf 87,37 USD.

Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 11,1 Prozent auf 87,37 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 87,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 USD. Zuletzt wurden via New York 3.261.508 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

