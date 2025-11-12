Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit kräftigen Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 11,1 Prozent auf 87,37 USD.

Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 11,1 Prozent auf 87,37 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 87,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 USD. Zuletzt wurden via New York 3.261.508 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

