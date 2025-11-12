Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 11,1 Prozent auf 87,37 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 11,1 Prozent auf 87,37 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 87,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,00 USD. Zuletzt wurden via New York 3.261.508 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.08.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 18.11.2026.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,867 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.