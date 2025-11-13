Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 83,51 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 83,51 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 82,86 USD ab. Mit einem Wert von 85,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.208.806 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.11.2025 vor.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,297 USD je Circle Internet Group-Aktie.

