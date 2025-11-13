Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 84,71 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 84,71 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 83,90 USD. Mit einem Wert von 85,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.291.539 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Circle Internet Group gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 18.08.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Verlust von -1,297 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

