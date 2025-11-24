Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend ins Plus

So entwickelt sich Circle Internet Group

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 73,27 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 73,27 USD. Bei 73,40 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.812.393 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.11.2025.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.08.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -0,869 USD ausweisen wird.

