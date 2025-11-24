Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 73,27 USD.
Um 20:08 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 73,27 USD. Bei 73,40 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.812.393 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 12.11.2025.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.08.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.08.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -0,869 USD ausweisen wird.
