Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag billiger

24.11.25 16:10 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 70,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
62,40 EUR -0,80 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 70,56 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,61 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 750.434 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.11.2025.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.08.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,869 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.net

