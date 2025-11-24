Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag billiger

Circle Internet Group im Fokus

Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 70,56 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,61 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 750.434 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 12.11.2025.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.08.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,869 USD je Circle Internet Group-Aktie.

