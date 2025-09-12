Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco legt am Montagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 67,13 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 67,13 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 67,17 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 618.665 Cisco-Aktien.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,55 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2024 Kursverluste bis auf 49,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.

Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,64 Mrd. USD umgesetzt.

Am 12.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Cisco veröffentlicht werden.

In der Cisco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

