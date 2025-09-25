Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagnachmittag verlustreich

Cisco im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 67,34 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Cisco-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 67,34 USD. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,97 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 542.314 Cisco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2025 auf bis zu 72,55 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 7,74 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,67 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

