Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco macht am Donnerstagabend Boden gut

Die Aktie von Cisco zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Cisco-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 67,55 USD.

Die Cisco-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 67,55 USD. Die Cisco-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,23 USD. Mit einem Wert von 67,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.535.792 Cisco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 7,41 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,85 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Cisco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,62 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,66 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,00 USD je Cisco-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cisco einen Umsatz von 13,64 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Cisco-Aktie.

