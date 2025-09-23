Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Abend mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 67,19 USD.

Die Cisco-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 67,19 USD. Die Cisco-Aktie sank bis auf 66,89 USD. Bei 67,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.336.197 Cisco-Aktien.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 52,01 USD. Abschläge von 22,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,00 USD aus.

Cisco gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,71 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

