Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Cisco. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 67,34 USD.

Die Cisco-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 67,34 USD. Zwischenzeitlich weitete die Cisco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,18 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,70 USD. Der Tagesumsatz der Cisco-Aktie belief sich zuletzt auf 583.560 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cisco-Aktie mit einem Kursplus von 7,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2024 Kursverluste bis auf 52,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Cisco-Aktie wird bei 70,00 USD angegeben.

Cisco ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 12.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Cisco-Aktie.

