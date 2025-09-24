Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco gibt am Nachmittag nach

So entwickelt sich Cisco

Die Aktie von Cisco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cisco-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 67,24 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 67,24 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Cisco-Aktie bisher bei 67,12 USD. Bei 67,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 682.141 Cisco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,55 USD) erklomm das Papier am 12.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,11 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Cisco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,66 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Cisco gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie verdient. Cisco hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cisco einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'