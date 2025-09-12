Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco steigt am Montagabend
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Cisco. Das Papier von Cisco konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 66,77 USD.
Das Papier von Cisco konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 66,77 USD. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,20 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,49 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.821.916 Cisco-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,68 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 34,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,66 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.
Cisco veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cisco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,67 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,05 USD je Aktie in den Cisco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
