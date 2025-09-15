DAX23.368 -1,6%ESt505.383 -1,1%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.712 -0,4%Nas22.332 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1836 +0,6%Öl68,33 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y thyssenkrupp 750000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein New York Times-Aktie unter Druck: US-Präsident Donald Trump reicht Milliarden-Klage ein
DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen DAX mit roten Vorzeichen: Warum sich Anleger nicht aus der Deckung wagen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Aktie im Fokus

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagnachmittag billiger

16.09.25 16:10 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 66,71 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
56,50 EUR -0,04 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 66,71 USD ab. In der Spitze büßte die Cisco-Aktie bis auf 66,62 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,02 USD. Bisher wurden heute 673.793 Cisco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 8,75 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 34,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,67 Mrd. USD im Vergleich zu 13,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen