Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagnachmittag billiger
Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 66,71 USD abwärts.
Um 15:53 Uhr fiel die Cisco-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 66,71 USD ab. In der Spitze büßte die Cisco-Aktie bis auf 66,62 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,02 USD. Bisher wurden heute 673.793 Cisco-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.08.2025 bei 72,55 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Cisco-Aktie derzeit noch 8,75 Prozent Luft nach oben. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,78 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cisco-Aktie 34,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,66 USD. Im Vorjahr hatte Cisco 1,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Cisco-Aktie bei 70,00 USD.
Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cisco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,67 Mrd. USD im Vergleich zu 13,64 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
