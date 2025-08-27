Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Clara Technologies im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt sprang die Clara Technologies-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 1,56 EUR zu.

Das Papier von Clara Technologies konnte um 16:06 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,3 Prozent auf 1,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Clara Technologies-Aktie bei 1,82 EUR. Bei 1,44 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 842.268 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Clara Technologies ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Clara Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 100,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

