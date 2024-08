Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stärker

Blick auf Coca-Cola-Kurs

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 66,84 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Coca-Cola-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 66,84 USD. Bei 67,04 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 305.051 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 67,83 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 1,45 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,55 USD. Dieser Wert wurde am 07.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,94 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 69,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 23.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,99 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Coca-Cola am 22.10.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,85 USD je Aktie belaufen.

