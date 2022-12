Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Donnerstagvormittag höher

Die Coca-Cola-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 61,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 61,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 2.927 Stück.

Am 22.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 65,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,06 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 66,67 USD.

Coca-Cola gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,69 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 11.063,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.044,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 09.02.2023 gerechnet.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2022 auf 2,48 USD je Aktie.

